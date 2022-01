Future princesse de Galles mais déjà reine… des cœurs ? Dans les enquêtes d’opinion, elle talonne son mari. Kate Middleton sera bientôt la personnalité la plus populaire de la famille royale britannique ( derrière la reine Elisabeth, bien sûr). Elle fait un tabac à chacune de ses apparitions publiques. Ses bonnes œuvres sont celles qui reçoivent le plus de dons. Ses photos ( d’elle ou celles qu’elle prend de ses enfants) sont les plus likées sur les réseaux sociaux royaux…

Bref, Kate Middleton est LA star de famille. Alors que le couple formé par Meghan et Harry suscite le rejet d’une partie de l’opinion depuis leur décision de prendre du recul avec la famille royale, le prince William et son épouse sont en première ligne. Depuis le décès du prince Philip, et à cause de son âge et sa santé, la reine Elisabeth II a choisi de mettre en avant le duc et la duchesse de Cambridge, plutôt que son fils, l’héritier au trône, le prince Charles. Ce qui donne autant d’occasions de briller pour Kate Middleton.

Déjà la patronne ?

A l’occasion de ses 40 ans, la mère de trois enfants (George, Charlotte et Louis) s’est offert un beau cadeau : plusieurs photographes de stars l’ont fait poser. La publication des clichés a provoqué un nouveau torrent de commentaires élogieux.

Mais, de ce côté-ci du Channel, comment ça se passe ? Pour vous, Kate Middleton incarne-t-elle le futur ou le présent de l’institution royale ? Vous intéressez-vous à ses faits et gestes (et tenues) ? Pensez-vous qu’elle puisse éclipser son mari en matière de popularité ? Ou succéder à la reine en tant que représentante féminine de la couronne ? Bref, que pensez-vous de Kate Middleton ? Vous pouvez donner votre avis enamouré ou tranché dans le formulaire suivant ou en commentaire de l’article. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur papier.