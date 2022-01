7 janvier 2022

Kim Kardashian et Pete Davidson sont de retour à Los Angeles

Le séjour de Kim Kardashian et Pete Davidson aux Bahamas aura été de courte durée. Les amoureux – qui s’affichent ensemble depuis octobre sans pour autant confirmer la nature de leur relation – sont déjà de retour à Los Angeles. Comme l’indique E ! News, la star de la téléréalité et le comédien ont d’abord fait un stop à Miami, avant de retrouver leurs pénates.

Kim Kardashian vit à Los Angeles – elle a gardé la somptueuse maison après avoir demandé le divorce de Kanye West en février dernier – tandis que Pete Davidson réside à Staten Island et travaille pour le Saturday Night Live, tourné à New York, non loin. La distance n’est apparemment pas un problème, à en croire la publication.

Kate Hudson a enchaîné les rencards quand elle était célibataire

Si, aujourd’hui, Kate Hudson file le parfait amour avec son fiancé, Danny Fujikawa, dont elle a une fille de trois ans, Rani Rose, elle a pris du bon temps avant d’en arriver là. L’actrice a avoué sur son compte Instagram que tant qu’elle n’était pas en couple avec celui qui allait devenir son mari, elle a tout simplement enchaîné les rencards amoureux !

« Je n’étais pas gênée, je passais d’un rencard à un autre au cours du même rendez-vous. J’arrivais avec un date et je repartais avec un autre », a-t-elle expliqué lors d’un jeu à boire pour promouvoir sa nouvelle marque de vodka.