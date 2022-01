6 janvier 2022

Jeremstar se félicite de la condamnation de Pascal Cardona, alias Babybel

Jeremstar est ravi. L’influenceur, en guerre contre son ancien proche Pascal Cardona depuis 2018, a réagi avec enthousiasme à la condamnation de son ex-acolyte. Le tribunal judiciaire de Nice a en effet reconnu coupable celui qui se faisait appeler « Babybel », qui a écopé de deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour agression sexuelle sur mineur, dans une affaire qui aura été baptisée le « Jeremstargate », à tort puisque le youtubeur a été innocenté.

« Il m’est insupportable de savoir qu’il a pu utiliser mon nom pour commettre des actes délictuels que je réprouve fermement. J’ai coupé les ponts avec lui depuis 2018 et je déplore qu’en plus des horreurs qui ont aujourd’hui été condamnées, il ait lui aussi participé à différentes campagnes de cyberharcèlement à mon encontre », a déclaré Jeremstar à TVMag/Le Figaro.

L’affaire avait empoisonné la star des réseaux sociaux pendant plusieurs mois, même s’il avait rapidement été mis hors de cause, lorsque son accusateur avait reconnu avoir menti.

Rayane Bensetti a fait de la luge… et c’était une mauvaise idée

Jennifer Lawrence est sur TikTok (mais elle ne poste rien)

Jennifer Lawrence a un compte TikTok, mais ne comptez pas voir du contenu réalisé par la star de Don’t Look Up. L’actrice, enceinte, a révélé dans le talk-show de Stephen Colbert l’application qu’elle utilise le plus. « Oh, mon Dieu, je déteste la réponse, mais c’est TikTok », a-t-elle lancé.

Et quand l’animateur lui a demandé s’il pouvait voir les vidéos qu’elle poste, la star a semblé alarmée. « Non ! Je ne fais pas de TikToks ! Oh mon Dieu, vous imaginez si je faisais ça ? Non. Non », a-t-elle répondu, formelle.

Dommage !