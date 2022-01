6 janvier 2022

Le numéro de téléphone dans « Don’t Look Up » est réellement attribué… à une ligne rose

Si vous n’avez pas vu Don't Look Up, la comédie catastrophe du moment sur Netflix, sachez que l’on y retrouve deux astronomes, joués par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui tentent d’avertir la population qu’une comète géante s’apprête à détruire la Terre. A un moment du film, le personnage de l’acteur, Randall Mindy, enjoint les Américains à appeler un numéro de téléphone, le 1-800-532-4500, pour tenter de trouver de la sérénité face à la catastrophe annoncée.

Bien entendu, dans le monde réel, plusieurs spectateurs ont tenté d’appeler le numéro… qui est attribué à une ligne érotique !

Selon People, on peut entendre un message souhaitant la bienvenue sur « la ligne la plus chaude d’Amérique. Les mecs, des filles canon veulent vous parler. Appuyez sur 1. Les filles, pour parler à des mecs intéressants et excitants, pressez 2 ».

Une façon comme une autre de trouver la sérénité…

Cardi B affirme que son fils de 4 mois a dit ses premiers mots

Cardi B est formelle : son fils de quatre mois aurait déjà dit ses premiers mots. « Je n’exagère pas, le bébé parle. Hier, je lui disais "Tu aimes maman, hein ?", puis je lui ai redemandé, et il a dit "Ouais" », affirme-t-elle dans sa Story Instagram, ajoutant, comme le relaye People, qu’il avait aussi répondu par « bonjour » devant son émission de télévision favorite, Cocomelon.

« Je ne sais pas si ça vient de la pandémie, je ne sais pas si c’est normal. C’est dingue, il faut que je mette une caméra dans sa chambre 24h/24 et 7/7 », conclut-elle.

On a hâte de découvrir les images.