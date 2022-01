« Je suis tombé amoureux. » Voici la confirmation que tous les fans de Danse avec les stars en général, et du youtubeur Michou en particulier, attendaient. Le jeune homme a publié cette déclaration sur son compte Instagram, accompagnée de trois photos du couple qu’il formerait donc avec la danseuse Elsa Bois. Des photos posées où les deux tourtereaux s’embrassent et affichent des sourires en coin…

Michou et Elsa Bois formaient, lors de la dernière édition de l’émission de TF1, le couple le plus populaire et sympathique. Si les talents de danseur de Michou ne leur ont pas permis de l’emporter (le couple a été éliminé en finale par le jury après avoir été sauvé à de nombreuses reprises par le public), ce binôme a ravi le cœur des téléspectateurs, qui aimaient conjecturer sur une possible romance.

Rumeurs et plus si affinités

Pendant et après l’émission, Michou et Elsa se sont amusés à entretenir la rumeur selon laquelle ils formaient un couple à la ville comme à la scène.

Cette déclaration d’amour de Michou pourrait donc être un nouveau jeu de dupes. Une photo volée de leur baiser a en effet étrangement « fuité » aux premiers jours de 2022, relançant fort opportunément les rumeurs. Youtubeur très populaire, Michou sait parfaitement comment susciter l’attention sur les réseaux sociaux.

Les fans du couple les plus romantiques enverront valser ces doutes, et se réjouiront de l’heureuse nouvelle.