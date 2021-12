31 décembre 2021

Leonardo DiCaprio fait la fête à Saint-Barth avec Dua Lipa

Les célébrités semblent n’en avoir rien à faire du variant Omicron ! En effet, un tas de peoples se sont réunis à Saint-Barthélémy pour faire la fête, dont Leonardo DiCaprio, Dua Lipa, ou encore Meek Mill, Mike Tyson ou Kygo, révèle Page Six.

La fête se déroulait sur un yacht après un gala de l’UNICEF, et, qu’on se rassure, le bâteau était pourvu d’un laboratoire de tests covid.

Alors qu’en France, on s’apprête à célébrer un nouvel an morose, il est réconfortant de savoir que ce n’est pas le cas pour tout le monde !

Mick Jagger révèle pourquoi il est obsédé par Instagram

Mick Jagger a une obsession avec Instagram ! Le Rolling Stone a en effet révélé qu’il adorait poster sur ses réseaux des photos de lui incognito, buvant une bière devant un bar américain, ou à la montagne.

Selon lui, il vaut mieux cela que « d’être bloqué dans une chambre d’hôtel devant la télé », comme il l’explique au Washington Post.

« Je veux dire, c’est un peu marrant. Oh, ça va faire une bonne photo, c’est drôle. Mais je ne publie pas tout. Il y en a des trop bizarres. Mais on voit des trucs marrants, on rencontre des gens, et on dit bonjour », ajoute-t-il.

S’il apparait étrange que Mick Jagger puisse rester incognito, il semble que le musicien soit devenu maître du camouflage !