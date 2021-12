Vendredi 31 décembre 2021

Drake partage une vidéo émouvante de son fils Adonis

Fier des talents de basketteur de son fils de 4 ans Adonis, Drake n’a pas pu s’empêcher de poster une petite Story Instagram montrant le petit garçon dribbler avant de mettre la balle dans le panier. Il y a quelques jours, le rappeur avait déjà posté une vidéo de lui en train de chahuter avec son fils et un autre petit garçon. « Joyeux Noël de la part du gang », avait-il écrit en légende.

Shawn Mendes a du mal à être présent sur les réseaux sociaux en ce moment

Ariana Grande a improvisé sa chanson dans « Don’t Look Up »

Ariana Grande a complètement improvisé les paroles de la chanson qu’elle entonne dans Don’t Look Up. Une anecdote révélée par le réalisateur Adam McKay dans un épisode de Netflix Film Club. « En fait, sa meilleure improvisation a été la première fois qu’elle a chanté la chanson. (…) A la seconde où je l’ai entendue, je me suis dit, “Ça va dans le film”, a raconté le cinéaste. Et ça doit être l’un de mes moments préférés dans le film quand vous avez plus ou moins la plus grosse popstar du monde qui chante un magnifique, “On va tous mourir”. A chaque fois que je vois (la scène), il y a juste cette dissonance cognitive hilarante qui vient avec. »

Don’t Look Up, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence est disponible sur Netflix.