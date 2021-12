Alors que Sarah Jessica Parker vivait une fin d’année merveilleuse avec le retour de Carrie Bradshaw dans And Just Like That, les accusations d’agression sexuelle dont fait l’objet Chris Noth sont venues gâcher la fête.

D’après une source proche interrogée par Us Weekly, l’actrice est tout bonnement bouleversée. « Elle est extrêmement protectrice envers Carrie Bradshaw et furieuse qu’elle et toutes les autres personnes de la série se retrouvent dans cette situation, a confié la source. Ce n’est pas une question d’argent, mais plutôt d’héritage. Il s’agissait d’aider les femmes avec Carrie et désormais, sous sa surveillance, des femmes disent qu’elles ont été blessées. »

Sarah Jessica Parker ne savait rien

Et même si Sarah Jessica Parker affirme qu’elle ne savait rien des incidents révélés par les accusatrices de Chris Noth, elle ne peut s’empêcher de se sentir responsable. De son côté, l’acteur continue de nier catégoriquement les agressions dont ont témoigné deux femmes dans un article du Hollywood Reporter paru il y a deux semaines. Enfin, le casting de la série a tenu à exprimer son soutien aux victimes dans un tweet. « Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs douloureuses expériences, ont-elles écrit. Nous savons que cela doit être très difficile à faire et nous les saluons pour cela. » Depuis, une autre femme, la chanteuse Lisa Gentile, a accusé Chris Noth d’agression sexuelle pour des faits remontant à 2002.