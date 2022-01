Il y a ceux qui annoncent leur mariage des mois et des mois à l’avance, et ceux qui s’unissent en douce sans que personne ne s’y attende. Alors voici les mariages les plus inattendus de 2021. On commence avec Issa Rae et Louis Diame qui ont choisi de s’unir l’été dernier en toute discrétion à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le sud de la France. Même destination pour James Middleton, le frère cadet de la duchesse de Cambridge, qui s’est marié lors d’une cérémonie intimiste organisée à Bormes-les-Mimosas. Toute aussi discret aura été le mariage de Aubrey Plaza et Jeff Baena.

L’actrice a tout simplement annoncé en mai dernier qu’elle était désormais madame Baena après quasiment une décennie passée au côté du réalisateur.

On enchaîne avec Don Cheadle et Bridgid Coulter qui ont eu exactement la même idée puisqu’ils ont décidé de se marier après 28 ans de vie commune comme l’acteur l’avait révélé à Entertainment Tonight en juillet dernier.

On ne se refait pas

C’est aussi Uzo Aduba qui s’est mariée en douce avec Robert Sweeting. La star d’Orange is the New Black a tout simplement publié sur Instagram un selfie pris le jour de son mariage en septembre dernier.

On termine avec Nicolas Cage qui, à 57 ans, n’a toujours rien perdu de son impulsivité sur le plan sentimental. L’acteur a épousé la comédienne japonaise de 26 ans Riko Shibata lors d’un mariage express survenu à Las Vegas en février dernier.

Un cinquième mariage pour Nicolas Cage qui a déjà le mérite d’être plus durable que le précédent. Eh oui, l’union de 2019 entre l’acteur et Erika Koike n’avait duré que quatre jours !