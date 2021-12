30 décembre 2021

Malade du Covid, LL Cool J annule sa participation à une émission du Nouvel An

Grosse tuile pour LL Cool J. Le rappeur, qui devait participer à l’émission du nouvel an Dick Clark’s New Year’s Rockin’Eve with Ryan Seacrest, show traditionnel de fin d’année aux Etats-Unis, a été testé positif au Covid. Il a donc été obligé d’annuler sa participation au programme d’ABC.

« Je sais que c’est décevant pour les millions de fans mais mon test est revenu positif au COVID, ce qui signifie que je ne pourrai plus me produire comme prévu au NYRE. Nous étions prêts et j’avais vraiment hâte de sonner l’année 2022 dans ma ville natale d’une manière spéciale, mais pour l’instant, je souhaite à tous une bonne santé et une bonne année. Le meilleur reste à venir ! », a-t-il déclaré dans un communiqué relayé par Deadline. L’émission fête cette année ses 50 ans, et proposera (si tout se passe comme prévu d’ici là) des performances de Billy Porter, Karol G, Journey ou encore Daddy Yankee. New York, où est tournée l’émission, fait face à une vague de Covid sans précédent, avec l’émergence du variant Omicron.

