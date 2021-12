Pour son avocat, Grichka Bogdanoff ne doit pas être pris « comme un étendard pour ou contre la vaccination ». En confirmant sur BFMTV mardi soir que l’animateur star des années 1980 et habitué des plateaux de télé est mort du Covid-19 contre lequel il n’était pas vacciné, Me Edouard de Lamaze a voulu éviter que ne se produise un emballement médiatique sur cette question alors que le pass vaccinal est dans de nombreuses discussions.

Interrogé sur la mort du Covid-19 de son client mardi et sur sa non-vaccination, Me Edouard de Lamaze a déclaré que « la famille s’est prononcée sur ses deux réponses par l’affirmative ».

« Entouré de l’amour de sa famille et des siens, Grichka Bogdanoff s’est éteint paisiblement (…) pour rejoindre ses étoiles », avait seulement écrit sa famille dans un communiqué, sans évoquer les causes du décès. Le Monde​ avait notamment révélé que Grichka, 72 ans et malade du Covid-19, était hospitalisé en soins intensifs à Paris. Selon le quotidien, son frère jumeau Igor, lui aussi non-vacciné, avait également été admis dans le même service de l’hôpital George Pompidou.