Toute une époque. Dans les années 1980, Igor et Grichka, qui se font encore appeler Bogdanov et non Bogdanoff, présentent en combinaison métallisée, dans un décor de vaisseau spatial « Temps X ». L’émission, diffusée sur TF1 mêle vulgarisation scientifique et science-fiction. On y parle robots, voyages dans l’espace, machine à traduire et extraterrestres.

L’émission s’arrêtera en 1987 mais le duo continuera de faire parler de lui. Leurs productions très critiquées des scientifiques, leurs frasques, leurs succès et l’évolution étonnante de leur visage en fait des invités récurrents des rubriques people. Mais aussi des émissions plus ou moins régulières, sur Sci-Fi ou France 2, avec Rayons X et Science X. Plus récemment, on a pu les voir dans le divertissement Mask Singer.

Avec le décès de Grichka Bogdanoff, à l’âge de 72 ans, c’est toute une époque que certains se remémorent, à travers des émissions dont certaines étaient cultes.

Et vous ? Étiez-vous un spectateur de Temps X ? Quels souvenirs avez-vous de cette émission ? Ou avez-vous découvert les Bogdanoff plus tard, avec Science X ? Qu’est-ce qui vous plaisait particulièrement dans cette émission ? Avez-vous une nostalgie de cette ambiance futuriste qui semble aujourd’hui désuète ? Ou portez-vous un regard critique sur l’aspect scientifique, qui a pu être décrié ? Vous pouvez témoigner dans ce formulaire. Vos réponses nourriront un futur article.