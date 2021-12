Une mort soudaine. A 58 ans. Le réalisateur canadien Jean-Marc Vallée, connu pour les films C.R.A.Z.Y., Dallas Buyers Club, Wild, ou les séries Big Little Lies et Sharp Objects, est décédé dans la nuit du 25 décembre dans une résidence près de Québec. L’information, d’abord révélée par des médias américains, a été confirmée par son fils Emile à Radio Canada. S’il a débuté sa carrière de cinéaste dans les années 1990, c’est surtout avec C.R.A.Z.Y. en 2005 qu’il se fait connaître, et est même nommé à l’Oscar du meilleur film étranger.

A la conquête de Hollywood et de la télévision

Il enchaîne avec plusieurs films hollywoodiens : Victoria, les jeunes années d’une reine avec Keira Knightley, Wild avec Reese Witherspoon, Demolition avec Jake Gyllenhaal, et surtout Dallas Buyers Club en 2013, nommé six fois aux Oscars et récompensé pour les interprétations de Matthew McConaughey et Jared Leto.

Ces dernières années, Jean-Marc Vallée était passé du grand au petit écran, aux séries prestigieuses et féminines, avec Big Littles Lies puis Sharp Objects pour HBO. Il venait d’ailleurs de signer un deal avec la chaîne pour produire de nouvelles séries, et travaillait sur un film sur John Lennon et Yoko Ono pour Universal.