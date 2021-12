Voici une photo qui devrait réjouir les fans du couple princier. Meghan et Harry ont dévoilé leur toute première photo de famille avec Lilibet, dont le visage avait été tenu secret depuis sa naissance en juin dernier. Ce cliché figure sur la carte de vœux électronique que le duc et la duchesse de Sussex ont envoyé à plusieurs associations pour les remercier, dont l’ONG Team Rubicon, qui l’a relayé sur Twitter.

« Cette année, en 2021, nous avons accueilli notre fille Lilibet au monde. Archie avait fait de nous une "maman" et un "papa" et Lili a fait de nous une famille », est-il écrit, rapporte le site du Harper's Bazaar. La photo aurait été prise à Santa Barbara en Californie l’été dernier, quelques semaines après la naissance de la petite fille donc. Notons les visages rayonnants de la petite famille et ce total look jean, Archie inclus.

We're grateful to Archewell Foundation and Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex for their support of our efforts to welcome Afghan families to the US. This generous donation will help the transition of families into new communities. https://t.co/vBKyU92YoF pic.twitter.com/H0DqCvJuZd