23 décembre 2021

Cardi B et Offset ne sont pas d’accord sur la façon d’habiller leur fils

Cardi B et Offset ont un désaccord sur la façon d’habiller leur fils : selon le rappeur, sa femme, qui est pourtant douée d’un sens aigu de la mode, devrait réfléchir à deux fois aux vêtements qu’elle fait porter à leur fils.

Comme on peut le voir dans une Story Instagram (relayée par Page Six), Offset n’est en effet pas fan du chapeau gris en tweed qu’elle a choisi. « Oh putain non. Je ne vais pas mettre cette merde sur la tête de mon fils, il va ressembler à Ne-Yo », peut-on l’entendre dire, avant qu’il ne descende une autre proposition, qui aurait fait ressembler leur enfant à Carlton Banks, du Prince de Bel-Air.

Britney Spears prouve qu’elle sait encore chanter

Britney Spears sait encore chanter et elle le prouve : la star a partagé sur Instagram une vidéo d’elle, filmée dans sa salle de bains, faisant des vocalises. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’interprète de Toxic a toujours du coffre, que ce soit dans les aigus ou dans les graves !

Des nouvelles musicales de Britney qui n’ont pas manqué de ravir les fans, et surtout son admirateur numéro 1, Sam Asghari, son fiancé, qui s’est fendu d’un commentaire sans équivoque : « Qu’est-ce que j’aime ça ».

Il ne reste plus qu’à espérer de la nouvelle musique, maintenant que la popstar est libre !