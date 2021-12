Elisabeth II passera-t-elle Noël, comme elle en a coutume, à Sandringham ? Rien n’est moins sûr. D’après plusieurs sources de Buckingham Palace, qui se sont confiées à CNN et Town & Country, la reine d’Angleterre devrait rester à Windsor, où elle réside depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Le virus, et plus particulièrement la propagation très rapide du variant Omicron, serait la raison principale de ce changement dans les traditions royales. Le Royaume-Uni fait face à une vague sans précédent, avec plus de 91.000 cas positifs par jour. Si Boris Johnson, le Premier ministre, a fait le choix de ne pas renforcer les restrictions pour Noël, la reine, elle, préfère visiblement rester chez elle.

Premier Noël sans le prince Philip

Depuis 1988, les Windsor se retrouvent à Sandringham pour Noël. Seule la famille immédiate est conviée. Avant le traditionnel déjeuner du 25 décembre, ils se rendent tous ensemble à la messe de 11 heures de la St Mary Magdalene Church, l’occasion de saluer la foule venue à leur rencontre. La reine y reste habituellement jusqu’au début du mois de février.

Ces retrouvailles avaient déjà été annulées l’année dernière, toujours à cause de la pandémie. Elisabeth II avait passé les fêtes avec son époux, le prince Philip, au château de Windsor. Cette année marquera son premier Noël sans son mari, décédé en avril à l’âge de 99 ans. La reine d’Angleterre a par ailleurs connu une fin d’année difficile, marquée par des soucis de santé la forçant à annuler ses obligations. Reste à savoir si son fils, le prince Charles, et son épouse, Camilla, ainsi que son petit-fils, le prince William, et sa tribu pourront se joindre à elle le 25 décembre au vu de la situation sanitaire. Il y a peu de chance que le prince Harry et Meghan Markle fassent le déplacement depuis la Californie. Le traditionnel discours de Noël de la reine est pour l’instant maintenu.