Tout s’effondre autour de Chris Noth depuis la publication la semaine dernière d’un article du Hollywood Reporter dans lequel deux femmes l’accusent d’agression sexuelle. En quelques jours, la star de Sex and the City a été lâchée par son agence, A3 Artists Agency, limogé de la série de CBS The Equalizer tandis que la société de fitness Peloton a décidé de rompre son contrat publicitaire avec lui. Mais ce n’est pas tout puisque l’acteur a également perdu un juteux contrat d’une valeur de 12 millions de dollars qui était justement sur le point de se conclure.

Il s’agissait de la vente d’Ambhar, sa marque de téquila, à l’entreprise Entertainment Arts Research. « Nous avons pensé qu’il serait dans notre meilleur intérêt de nous retirer de cette transaction. Ça aurait été désastreux pour nous », a déclaré Bernard Rubin, cadre d’Entertainment Arts Research, en répondant aux questions du New York Post.

« C’est une ligne que je n’ai pas franchie »

Après la parution des accusations, Chris Noth n’a pas tardé à réagir, niant avec véhémence les faits qui lui sont reprochés. « Les allégations portées contre moi par des personnes que j’ai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours, non veut toujours dire non, c’est une ligne que je n’ai pas franchie », a-t-il fait savoir dans un communiqué.

Dans leurs témoignages, les deux femmes décrivent des actes pouvant s’apparenter à un viol. Les faits remontent à 2004 pour l’une et à 2015 pour l’autre.