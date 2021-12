2021 aura été une année riche en mariage chez les célébrités. Alors voici un petit tour d’horizon des unions les plus marquantes de l’année. On commence avec Ariana Grande et Dalton Gomez qui se sont dit « oui » le 15 mai dernier. Eh oui, la pop star a enfin trouvé l’âme sœur en la personne du jeune agent immobilier, et on ne peut que se réjouir pour elle.

De son côté, Gwen Stefani était très impatiente d’enfin s’unir avec Blake Shelton et c’est chose faite puisque le couple s’est marié lors d’une cérémonie intimiste organisée dans un ranch de l’Oklahoma le 3 juillet.

Quelques semaines plus tard, c’est l’acteur Alfred Molina qui a passé la bague au doigt de la réalisatrice Jennifer Lee lors d’une cérémonie organisée en plein air durant laquelle Jonathan Groff, la star de Glee, a officié.

Mariages d’automne

On continue avec deux couples qui ont choisi le mois de septembre pour se rendre devant l’autel. Il s’agit d’abord de Lily Collins et Charlie McDowell. La star d’Emily in Paris et le réalisateur se sont mariés lors d’une cérémonie sans fioritures le 4 septembre.

Et on termine cette petite rétrospective avec Lena Dunham et Luis Felber qui n’auront pas attendu longtemps avant de passer le cap. Après quelques mois de relation, la créatrice de Girls et le musicien se sont unis lors d’une cérémonie intimiste organisée à Londres le 25 septembre. Pour l’anecdote, Lena Dunham comptait Taylor Swift parmi ses demoiselles d’honneur !