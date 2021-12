22 décembre 2021

North West se transforme en Rudolph le renne

North West s’amuse bien pour les fêtes ! Comme on peut le voir sur le compte TikTok qu’elle partage avec sa mère Kim Kardashian, la jeune fille déjà star s’est amusée à se maquiller en Rudolph, le renne au nez rouge, et toute seule !

Et ce n’est pas tout : après s’être maquillée à l’image du gentil compagnon de route du Père Noël, elle s’est mise à imiter son ennemi : le Grinch… mais toujours maquillée !

Dua Lipa nous souhaite un joyeux Noël en bikini

Dua Lipa a décidé de nous souhaiter un joyeux Noël avec une tenue… aussi chaude que froide ! La star pose en effet devant chez elle en bikini et moon boots, comme on peut le voir sur Instagram ! De magnifiques chaussures à moumoute blanche et frappées à l’effigie d’Hello Kitty.

Le repas avait l’air tout aussi festif chez Dua Lipa, qui a posté des photos de sa soirée avec son amie Sarah Lysander. Au programme : nourriture saine, et masques pour la peau. De bien belles réjouissances, et des photos qui n’auront pas manqué de s’attirer les compliments des internautes plus ou moins célèbres, dont la maison Jacquemus, ou encore Paris Hilton.