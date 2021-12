C’est un Noël particulier pour la famille princière de Monaco, mais la tradition demeure. La princesse Charlène a présenté ses vœux aux Monégasques – et au reste du monde – en partageant la carte de fin d’année officielle du palais.

Pour célébrer les derniers jours de 2021, les Grimaldi ont opté pour un dessin en couleur, et non une photo, les représentant. On peut voir Charlène et Albert, ainsi que leurs enfants Jacques et Gabriella, posant à côté d’un sapin au pied duquel se trouvent de nombreux cadeaux. Les tons dominants, rouge et or, rappellent bien sûr les armoiries de la famille princière.

En convalescence

En légende de son post Instagram, l’épouse du prince Albert a souhaité une « merveilleuse saison des fêtes à tous » rappelant au public de rester en sécurité alors que le variant Omicron fait rage dans le monde entier. « Avec tout mon amour », a conclu Charlène de Monaco.

L’ancienne nageuse n’est toujours pas rentrée au palais. Comme l’avait indiqué son époux le mois dernier, son état nécessite encore des soins et elle est en convalescence dans un établissement médical en dehors de la principauté. Après avoir été opérée d’une importante infection de la sphère ORL en Afrique du Sud, Charlène de Monaco avait enfin pu retrouver le palais après neuf mois d’absence. Un retour de courte durée, puisqu’elle souffrait toujours d’une « grande fatigue ». « Elle savait que la meilleure chose à faire était d’aller se reposer et de suivre un vrai traitement encadré médicalement. Et pas à Monaco, pour des raisons de confidentialité », avait précisé le prince régnant.