Julien Doré confirme à Nikos Aliagas qu’il est papa

Julien Doré est plutôt du genre discret lorsqu’il s’agit d’aborder sa vie privée. Même si de nombreuses publications ont fait état de la naissance de son premier enfant, un petit garçon, au début du mois, le chanteur n’a rien dit à ce propos. Invité par Nikos Aliagas sur le plateau du 50’ Inside samedi, l’artiste a finalement confirmé, à demi-mot, la bonne nouvelle.

« Tu sais Nikos… 40 ans, une vie qui change, qui se transforme et qui me fait comprendre que, désormais, le jeune homme que j’étais devient un homme qui doit être aussi dans la transmission. Je suis un homme aujourd’hui responsable et heureux de l’être », a-t-il d’abord philosophé. C’est alors que le journaliste a enchaîné : « Responsable, parce que vous êtes devenu papa ? » Ce à quoi Julien Doré a répondu un simple « Voilà », étant entendu qu’il n’en dira pas plus.

Bientôt de retour au boulot

D’ailleurs, le mystère plane toujours sur l’identité de la femme qui partage aujourd’hui sa vie.

Quoi qu’il en soit, Julien Doré ne pourra pas jouer au papa poule bien longtemps. Le chanteur a accepté de faire partie du jury de la prochaine édition de The Voice Kids au côté de Louane. Il devra donc prendre le chemin du plateau de l’émission au printemps prochain avec une diffusion prévue pour l’automne 2022.