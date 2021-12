Des vacances bien méritées ! Big Hit Music, qui gère le groupe de K-Pop, a annoncé ce dimanche sur les réseaux sociaux que BTS allait prendre « une période de repos prolongée » lorsque leurs engagements annoncés seront terminés.

[공지] 방탄소년단 공식 장기휴가 공지 (+ENG) pic.twitter.com/TLmZTKyISE — BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) December 6, 2021

« Nous tenons à vous informer que BTS prévoit de prendre une deuxième période de repos officielle prolongée après celle de 2019, après avoir terminé les événements officiels prévus pour BTS Permission To Dance On Stage- LA et la tournée Jingle Ball 2021 », annonce le communiqué.

Premières fêtes en famille depuis leurs débuts

« Cette période de repos offrira aux membres de BTS, qui se sont engagés sans relâche dans leurs activités, une chance de se ressourcer et de se ressourcer en énergie créative », a aussi expliqué Big Hit Music. « Ce sera aussi la première fois pour eux depuis leurs débuts de passer les fêtes de fin d’année avec leurs familles. »

Anticipant un éventuel contrecoup de l’annonce, Big Hit Music demande aux nombreux fans « de prendre en considération leur besoin de profiter d’une vie quotidienne ordinaire et libre tout en se concentrant uniquement sur eux-mêmes, ne serait-ce que pour un court moment, pendant leur période de repos. »