3 décembre 2021

Demi Lovato est totalement sobre (oui, vraiment cette fois-ci)

Demi Lovato est complètement sobre. La star, qui avait déjà annoncé qu’iel était sobre (mais « sobre comme en Californie », c’est-à-dire qu’iel continuait à fumer de la marijuana et à boire avec modération), est allée encore plus loin dans son chemin vers la guérison totale en arrêtant strictement de boire et de fumer.

« Je ne me reconnais plus dans cette sobriété à la californienne. Sobre et strictement sobre, c’est la seule façon de s’en sortir », a posté sur Instagram l’artiste non genré. Une décision forte, un peu plus de trois ans après l’overdose qui a failli lui coûter la vie.

Cardi B devient directrice artistique de « Playboy »

Le grattoir de Choupette, le chat de Karl Lagerfeld, est aux enchères

Choupette, le chat de Karl Lagerfeld, est un animal choyé, même après la mort de son humain. Dernière preuve en date : la maison d’enchères Sotheby’s a décidé de mettre en vente deux des objets créés par le styliste pour le félin.

Les acheteurs potentiels pourront ainsi miser sur une statue de l’animal, estimée entre 5.000 et 7.000 euros. Mais également sur un grattoir au nom de Choupette. La somme est plus modeste cette fois-ci : entre 50 et 80 euros. Et pour cause, le grattoir en question a été bien utilisé par Choupette : on peut y voir « des traces de griffe et d’urine », d’après Sotheby's. Une précision bienvenue…