2 décembre 2021

Isolée et avec le Covid-19, Clémence Botino passe le temps sur TikTok

Clémence Botino ne sait toujours pas si elle va pouvoir participer à Miss Univers. Toujours confinée alors qu’elle a contracté le covid, Miss France 2020 voit, alors que la date du 13 décembre se rapproche, ses chances de concourir diminuer inexorablement.

Pour patienter, la jeune femme fait contre mauvaise fortune bon cœur et a décidé de s’occuper depuis la chambre dans laquelle elle est confinée. Sur TikTok et Instagram, elle a partagé certains des « looks » qu’elle aurait aimé porter lors des jours qui précèdent l’événement. Elle a également publié une vidéo où on peut la voir danser, bien déterminée à garder le sourire.

« Un peu d’humour pour relativiser tout ce qu’il se passe ! Cependant le virus existe, il est là, faites attention à vous ! Merci du fond du cœur pour tout votre amour », a-t-elle écrit en légende. Censée rester confinée une dizaine de jours, elle pourrait cependant sortir avant la date fatidique du 13. On croise les doigts !

Décidément, Matt Pokora et sa compagne Christina Milian sont partout en cette fin d’année. Le chanteur a posté une vidéo de son retour au bercail, puisqu’il a profité de son passage en France pour visiter Strasbourg, sa ville natale. La star a pu partager la visite des magnifiques décorations de Noël de la ville avec ses enfants.

« Strasbourg mon amour… Ceux qui me connaissent ou me suivent savent à quel point je suis attaché à ma ville, ma région. Il était donc important pour moi d’y emmener mes enfants dès leur plus jeune âge pour les imprégner de la magie de Noël qui règne à Strasbourg. Strasbourg je t’aime pour toujours. Avec le cœur… Toujours… Ton fils », a-t-il écrit en légende d’une série de vidéos et d’une photo où il pose avec sa chérie.