2 décembre 2021

La maison de « Maman, j’ai raté l’avion » est à louer sur Airbnb

Maman, j'ai raté l'avion est l’un des films de Noël les plus populaires de la génération Y, et pour les nostalgiques, la maison de Kevin McAllister est à louer sur Airbnb ! Attention cependant : la maison ne sera disponible qu’une nuit, mais les heureux locataires seront accueillis par Devin D. Ratray, qui interprétait Buzz McAllister, le grand frère du personnage culte joué par Macaulay Culkin !

« Même si nous sommes plus vieux et plus sages (j’ai même ma propre entreprise de sécurité), nous ne sommes jamais trop vieux pour des aventures de fête. Donc, alors que nous partons en vacances (nous tous, cette fois), j’invite une équipe de fauteurs de troubles à laisser galoper l’enfant qui sommeille en eux dans ma maison de jeunesse, le 12 décembre », a révélé le comédien par communiqué.

Le prix du séjour n’a pas encore été indiqué (les réservations ouvrent le 7 décembre), mais les fonds récoltés serviront à l’hôpital de Chicago La Rabida, un hôpital pour enfants souffrant de « maladies complexes, de handicap et de maladies chroniques ».

Britney Spears fête ses quarante ans

Bradley Cooper assiste à la première de son nouveau film avec Irina Shayk

Bradley Cooper était accompagné de son ex et mère de sa fille, Irina Shayk, à la première de son nouveau film, Nightmare Alley, et le comédien affirme avec franchise que « c’est très spécial » pour lui. La mannequin et le comédien sont sortis ensemble pendant quatre ans, avant leur rupture en 2019, mais selon Entertainment Tonight, s’entendent très bien.

« Irina et Bradley s’entendent très bien sur leur coparentalité. Ils adorent Lea et veulent être les meilleurs parents possible », explique une source à la publication.