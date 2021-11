C’est confirmé, U2 est bel et bien en train de travailler sur le successeur de Songs of Experience, leur album de 2017. C’est The Edge, le guitariste de la formation, qui a vendu la mèche lors d’un récent entretien accordé à Rolling Stone, révélant au passage travailler sur une nouvelle chanson avec le bassiste Adam Clayton.

« Je m’amuse juste tellement à écrire (une chanson) sans avoir nécessairement à penser à la direction que ça va prendre. Ça consiste plus à apprécier l’expérience de la composition sans avoir d’attentes ou de limitations dans le processus », a-t-il déclaré, admettant au passage que rien de définitif n’avait encore été enregistré.

Le retour de Zoo TV ?

L’occasion également pour The Edge d’aborder un projet précédemment évoqué et qui pourrait mettre les fans en ébullition. Alors que la bande à Bono vient d’annoncer une réédition anniversaire de son album de 1991 Achtung Baby, le groupe pourrait également redonner vie au Zoo TV Tour. Pour les néophytes, Zoo TV est le nom que U2 avait donné à la tournée qui avait suivi l’album entre 1992 et 1993 et qui est restée dans les annales à bien des égards du fait d’un dispositif aussi pharaonique que novateur.

En effet, la tournée embarquait une station télé complète qui pouvait émettre et recevoir des images du monde entier. Des dizaines d’écrans étaient disposés sur scène et diffusaient des messages subliminaux et des images en direct dans le but de créer une expérience interactive dénonçant les médias de masse dans le sillon de la guerre du Golfe. « Je pense que Zoo TV pourrait absolument revenir et être aussi pertinent. Nous n’en sommes pas encore au point de faire plus qu’en parler, mais je n’exclurais pas l’idée pour autant », a enfin déclaré The Edge.