22 novembre 2021

Lena Situations fête son anniversaire sur le thème du Met Gala

Lena Situations a fêté ses 24 ans en grande pompe ! La star des réseaux avait en effet organisé une soirée à thème, et pas n’importe lequel : le Met Gala. Pour ce faire, ses invités étaient au top de leurs looks, plusieurs ayant sorti les boas et les plumes. La star de la soirée portait une robe jaune Dylan Parienty Paris, dont la « traîne est montée comme un petit gilet que j’ai pu retirer pour aller danser », comme elle le révèle sur Instagram.

Au rayon invité, elle a notamment pu compter sur Nabilla, Bilal Hassani, ou encore Loïc Prigent, et ses amis ont pu profiter de strip-teaseurs, tatouages, machines à pinces de fête foraine, ou encore d’un bar à champagne… ainsi que d’un bar à chaussons pour les pieds fatigués !

Freida Pinto est maman

Kanye West et Drake seront en concert pour demander la libération d’un gangster

Drake et Ye scellent leur réconciliation avec un concert caritatif. Les superstars du hip-hop monteront sur scène pour soutenir Larry Hoover, un chef de gang condamné à six peines de prison à vie pour meurtre, complot, extorsion et blanchiment d’argent. Les rappeurs soutiendront également par ce biais la réforme des prisons et du système judiciaire américain.

Pour Kanye West, ce concert, qui aura lieu le 9 décembre, est une façon « non seulement de sensibiliser à notre cause, mais aussi de prouver aux gens du monde entier combien nous pouvons accomplir encore plus de choses lorsque nous mettons nos ego de côté et que nous nous sommes soudés ».