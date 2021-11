Non, Miles Teller n’est pas antivax et il aimerait bien que cesse cette rumeur lancée en septembre dernier après l’arrêt du tournage de la série The Offer. A ce moment-là, des sources anonymes avaient accusé l’acteur d’avoir refusé de se soumettre à un test Covid sur le tournage, infectant au passage les équipes. Un représentant avait alors démenti ces accusations en son nom et la polémique s’était d’abord éteinte avant de reprendre de plus belle avec la diffusion du clip d’I Bet You Think About Me de Taylor Swift dans lequel la star de Whiplash tient le premier rôle.

A la fin de la vidéo réalisée par Blake Lively, un message de remerciement apparaît et mentionne les mesures de sécurité Covid. L’occasion pour l’acteur de démentir une fois pour toutes une rumeur complètement infondée.

Action !

« Hé les gars, je ne ressens généralement pas le besoin de répondre aux rumeurs ici, mais je suis vacciné et je le suis depuis un certain temps. La seule chose contre laquelle je suis, c’est la haine », a-t-il écrit dans un tweet relayé par Vanity Fair.

Quoi qu’il en soit, Miles Teller a repris le tournage de The Offer. Cette série qui revient sur la réalisation du Parrain compte aussi parmi son casting Juno Temple, Matthew Goode et Colin Hanks. L’histoire est racontée à partir du point de vue du producteur Al Ruddy qui est justement campé par Miles Teller.