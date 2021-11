Il faisait partie de ces acteurs dont on est sûr de l’avoir vu dans plusieurs films et séries mais dont on ne connaît pas le nom. Heath Freeman, second rôle dans une dizaine de séries américaines, est mort dimanche à l’âge de 41, a confirmé son agent au magazine Entertainment Weekly. Les circonstances de son décès ne sont pas connues pour l’instant. Après une première apparition dans Urgences en 2001, Heath Freeman a enchaîné avec des guests dans le pilote de Tru Calling ou un épisode de NCIS. Mais les téléspectateurs et téléspectatrices se souviennent encore plus de lui dans le rôle de Howard Epps, le premier serial killer à apparaître dans la série Bones.

Il a ensuite été vu dans The Closer, FBI Portés disparus, Raising the bar, Spartacus : Blood and Sand, Torchwood et plusieurs films. Il avait de nouveaux projets au moment de sa mort.