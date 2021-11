15 novembre 2021

Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver règlent (enfin) leur divorce

Cela fait dix ans qu’Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver sont en instance de divorce, mais l’affaire va désormais être portée devant un juge privé, par décision du juge de Los Angeles, comme le révèle The Blast. « Stipulation et ordonnance pour la nomination d’un juge privé », peut-on lire dans les documents légaux que s’est procuré la publication, ce qui signifie que le dossier est en bonne voie pour se clôturer.

Maria Shriver avait demandé le divorce en 2011, lorsqu’elle avait appris que son époux avait eu un enfant avec leur gouvernante, Mildred Baena.

Kim Kardashian s’amuse de ses divorces

Kim Kardashian prend ses divorces avec humour ! La star était au dîner de répétition du mariage de ses amis Simon Huck et Phil Riportella, lorsqu’elle a porté un toast plutôt piquant ! « J’étais un peu troublée parce que je n’ai pas vraiment compris tout ce truc de mariage moi-même, donc je ne sais pas quel genre de conseil… je vais vous donner ce soir. Honnêtement, c’est tellement agréable d’être ici pour un mariage gay. Je veux dire, je n’y suis pas allée depuis mon deuxième mariage », a lancé la star, qui a été mariée une première fois au producteur de musique Damon Thomas, puis au sportif Kris Humphries, et enfin avec Kanye West, dont elle a demandé le divorce en février.