12 novembre 2021

Tom Holland félicite Zendaya pour son prix aux Fashion Awards

Zendaya est, à 25 ans, la plus jeune récipiendaire d’un prix aux Fashion Awards. Un accomplissement que n’a pas manqué de saluer son collègue de Spider-Man, Tom Holland. « Un succès incroyable pour la personne la plus incroyable. Félicitations@zendaya et@luxurylaw, vous méritez tout cela », a-t-il écrit sur Instagram en légende d’une photo de la comédienne sur le tapis rouge.

Un tendre message qui continuerait à laisser penser que les rumeurs selon lesquelles les deux acteurs sortiraient ensemble depuis plusieurs années sont vraies.

Adele a mal vécu son divorce d’avec Simon Konecki

Adele a mal vécu son divorce. La star s’est séparée de son mari de longue date, Simon Konecki, en 2019, et, interrogée par Rolling Stone, la musicienne a révélé qu’elle avait été très attristée de cette séparation.

« Cela m’a rendue très triste. Puis que plein de gens qui ne me connaissaient pas sachent que cela n’avait pas marché. Ça m’a dévastée. J’étais embarrassée. Personne ne m’a fait me sentir embarrassée, mais j’avais l’impression d’avoir échoué », affirme-t-elle, ajoutant que ni elle ni Simon Konecki ne sont à blâmer pour la séparation : elle avait besoin de changement car elle ne se « connaissait pas ». « Je pensais que je me connaissais. Je ne sais pas si c’était à cause du retour de Saturne, ou parce que j’arrivais à la trentaine, mais je n’aimais pas qui j’étais », ajoute-t-elle.