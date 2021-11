Travis Scott est toujours sous le choc après la tragédie d'Astroworld. Un mouvement de foule massif pendant son concert lors du festival a provoqué la mort de neuf personnes, essentiellement des jeunes, et le rappeur ne sait toujours pas comment gérer la situation. Alors qu’il a déjà promis de régler les frais funéraires des victimes, il voudrait également s’adresser à leurs familles, mais n’a pas encore trouvé la bonne solution.

« Au cours de la semaine dernière, Travis Scott et son équipe ont activement exploré les voies de connexion avec chaque famille touchée par la tragédie par le biais des liaisons appropriées. Il est bouleversé par la situation et souhaite désespérément leur présenter ses condoléances et leur apporter de l’aide dès que possible, mais il veut rester respectueux des souhaits de chaque famille quant à la manière dont elle souhaite être contactée », a déclaré un agent du rappeur dans un communiqué.

La police au travail

Alors que l’enquête autour des circonstances de l’accident suit son cours, plusieurs déclarations, d’abord des forces de l’ordre, puis des pompiers de Houston, laissent entendre que Travis Scott et son équipe auraient pu éviter l’accident avec un peu plus de prudence. Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a rappelé en début de semaine qu’il avait rencontré le rappeur avant le festival pour lui faire part de ses inquiétudes en termes de sécurité. Des avertissements manifestement ignorés.

Interrogé par Today, Samuel Pena, responsable des pompiers de la ville du Texas, avait de son côté affirmé que la production de l’événement aurait dû arrêter le concert du rappeur beaucoup plus tôt pour éviter tout débordement. Dans Rolling Stone, un avocat, qui représente entre 10 et 15 plaignants, spectateurs ou familles de victimes, a indiqué qu’il s’attend à avoir plusieurs centaines, voire milliers de clients dans les jours à venir.

Environ 50.000 personnes assistaient à Astroworld, selon une estimation des autorités, alors que le NRG Park de Houston peut accueillir 20.000 spectateurs.