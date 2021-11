11 novembre 2021

Vanessa Hudgens et son amoureux se prélassent au soleil

Vanessa Hudgens s’est offert des vacances de rêve. La star de High School Musical a partagé sur Instagram une série de photos de son séjour aux Caraïbes avec son petit ami, le joueur de baseball Cole Tucker. « Juste magique », a-t-elle posté en légende d’un cliché face à l’océan.

Le couple a officialisé sa relation en février dernier, trois mois après les premières rumeurs. Les amoureux se sont rencontrés via un groupe de méditation sur Zoom pendant la pandémie.

Paris Hilton respecte la tradition avant de se marier

Zendaya est l’icône de la mode des Fashion Awards américains

Zendaya est devenue la star la plus jeune à recevoir le prix Fashion Icon lors des Fashion Awards, la grand-messe de la mode américaine. L’actrice de 25 ans a été honorée pour son style sans faille, et sa capacité à « prendre des risques » lorsqu’elle choisit les créateurs qui vont l’habiller sur les tapis rouges du monde entier.

« Zendaya a donné aux fans et aux adeptes de la mode du monde entier un nombre apparemment infini de looks glamour sur le tapis rouge dont ils se souviendront », peut-on lire sur le compte Instagram du CFDA (Council for Fashion Designers of America), organisateur de la cérémonie.