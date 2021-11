Harry Styles a écopé du rôle d’Eros dans Les Eternels, et ce n’est absolument pas un choix des patrons de Marvel qui auraient voulu profiter de la hype auréolant le chanteur. En fait, Chloé Zhao voulait travailler avec l’ancien One Direction depuis qu’elle l’avait vu dans Dunkerque de Christopher Nolan.

« J’ai Harry dans mon viseur depuis Dunkerque. Je trouvais qu’il était très intéressant. Après l’avoir rencontré, je me suis rendu compte qu’il était ce personnage – j’ai procédé de la même manière pour le reste du casting. Il y a tellement d’Eros en lui. Pour moi, s’il disait oui, et que Kevin (Feige) disait oui, alors c’était parti. Et je suis très heureuse qu’ils aient tous les deux accepté », a confié la réalisatrice de Nomadland à Deadline.

Du lourd

Voilà donc comment Harry Styles a rejoint l’impressionnant casting de Les Eternels qui compte également Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, et Salma Hayek. La trame met en scène un groupe de héros immortels contraints de se révéler au grand jour afin de combattre les Déviants, leur équivalent maléfique qui, comme par hasard, ont une subite envie de détruire l’humanité.

Dans ce premier opus, le chanteur n’apparaît que très brièvement mais il se pourrait qu’il prenne plus d’importance dans les prochains films de la franchise. Les Eternels est dans les salles depuis le 3 novembre.