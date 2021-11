Kanye West attend des excuses de la part de John Legend ainsi que Big Sean pour ne pas l’avoir soutenu pendant sa campagne présidentielle. Pour le rappeur, qui s’est lancé dans la course à la Maison Blanche en tant que candidat indépendant, les deux artistes qui furent ses poulains se sont montrés plus qu’ingrats envers lui.

« Quand je me suis présenté, aussi bien John Legend que Big Sean ont été vers les démocrates au lieu d’aller vers le mec qui a réellement changé leur vie. Je veux des excuses… mais ils flippent », a-t-il déploré lors d’un passage dans le podcast Drink Champs.

Rancunier

Si la campagne présidentielle de Kanye West a fait couler beaucoup d’encre en 2020, l’artiste n’est pas parvenu à convaincre grand monde, récoltant aux alentours de 60.000 suffrages répartis entre douze États. Et quant à la prise de distance de John Legend vis-à-vis de Kanye West, elle ne date pas du dernier scrutin présidentiel durant lequel il a activement soutenu le camp démocrate, d’abord à travers Elizabeth Warren, et ensuite en se rangeant derrière la candidature de Joe Biden.

Dès 2018, le crooner s’est inquiété du soutien de son mentor à Donald Trump dans une conversation privée que le rappeur avait choisi de dévoiler sur Twitter, sans l’accord du mari de Chrissy Teigen. « Tu es beaucoup trop puissant et influent pour soutenir qui il est et ce qu’il défend. Comme tu le sais, ce que tu dis signifie beaucoup pour tes fans », avait déclaré John Legend dans cette conversation relayée par The Blast. Ce à quoi Kanye West avait répondu : « Je t’aime John et j’apprécie tes pensées. Ta tentative de rallier mes fans ou mon héritage est une tactique fondée sur la peur pour manipuler ma liberté de penser. »