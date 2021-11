10 novembre 2021

Channing Tatum et Tom Hardy vont jouer dans un film de guerre

Channing Tatum et Tom Hardy pourraient se retrouver à l’affiche du prochain film de George Nolfi (The Bourne Ultimatum, The Banker). Le film, qui n’a pour le moment pas de titre, sera fondé sur des faits réels, lors de l’évacuation d’Afghanistan, annonce Deadline. Les deux stars y incarneront d’anciens membres des forces spéciales qui décident de repartir au combat avec leurs alliés afghans pour sauver des familles lors du retrait des forces américaines. Tom Hardy et Channing Tatum seront également producteurs du film, qui n’a pour le moment aucune date de sortie ou de début de production.

Paul Rudd est « l’homme le plus sexy de l’année », selon People

Absente du reboot de « Sex and the City », Kim Cattral rejoint celui de « Queer as Folk »

Kim Cattrall sera de retour, mais pas dans la série dans laquelle tout le monde l’attend ! La star de Sex and the City, qui a refusé de reprendre son rôle de Samantha dans… And just like that, sera à l’affiche de Queer as Folk. Une nouvelle version de la série britannique (déjà adaptée aux Etats-Unis entre 2000 et 2005) est en production pour Peacock, le service de streaming de NBC, et l’actrice de 65 devrait y incarner une membre de la haute société de la Nouvelle-Orléans, où se déroule l’action de la série.

La star jouera aux côtés de Ryan O’Connell, Jesse James Keitel et Candace Grace. On ignore si Aidan Gillen, star de la série britannique (connu pour son rôle de Petyr Baelish dans Game of Thrones) reviendra dans cette nouvelle version.