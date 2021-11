5 novembre 2021

Cardi B veut réaliser le rêve de Kal Penn : officier son mariage avec son fiancé !

Cardi B a dit « oui » pour officier le mariage de Kal Penn (Dr. House) et de son fiancé Josh. Sur Twitter, l’acteur a révélé qu’il avait vu Cardi B dans un avion, mais sans oser la déranger, et qu’il avait ensuite « rêvé que c’était elle qui nous mariait pendant le vol et qu’on sortait à l’aéroport en se tenant la main ». L’interprète de Bodak Yellow a déjà uni un premier couple le mois dernier et quand elle a vu le post du comédien, elle a immédiatement réagi en annonçant qu’elle était partante. « Alors faisons-le, on est partants si tu l’es », a posté Kal Penn en réponse, ce à quoi l’artiste a rétorqué : « C’est bon, je vais chercher mon costume. »

Jay-Z quitte Instagram 24 heures après avoir créé son compte

Lena Situations souffre à cause d’une rage de dents

Lena Situations arrive à peine à voir « le bout » de son infection dentaire qui lui fait souffrir le martyre depuis quelques jours. Sur Instagram, la star des réseaux sociaux a raconté à quel point elle en avait bavé, et même si elle va mieux aujourd’hui, elle risque de s’en souvenir.

« Après cinq jours, je commence enfin à voir le bout de cette putain d’infection aux dents. Je reste encore bosser à la maison ce week-end et après on reprend les zozoteries », a-t-elle annoncé à ses fans en Story Instagram, avant de poursuivre : « Il faut écouter son corps parce que miskine il est gentil il nous supporte depuis des années et nous on le maltraite. »

Il faut dire que Lena Mahfouf (son vrai nom) ne se ménage pas vraiment ces derniers temps, entre son voyage pour gravir le Kilimanjaro, ses deux ans de relation avec Seb la Frite ou encore ses diverses collaborations avec le monde de la mode. Heureusement, elle semble déjà en mesure de repartir au travail en début de semaine prochaine, comme le prouve son dernier message, où on peut la voir en train de manger ! « Le jour de gloire est arrivé », écrit-elle en légende. Amen.