3 novembre 2021

Laurent Baffie explique pourquoi il a fait de la chirurgie

Laurent Baffie a choqué les téléspectateurs d’On Est en Direct ce samedi, en affichant un visage méconnaissable. Le comédien, qui confirme avoir eu recours à la chirurgie esthétique, a finalement expliqué, au micro d'Europe 1, les raisons de ce passage sous le bistouri.

« J’ai fait des implants capillaires il y a deux ans. Douillet comme je suis, c’était vraiment étonnant que je finisse par faire ça. La technique ayant évolué. M’étant rasé et n’ayant pas une tête de chauve, j’ai fini par dire : pourquoi pas ? Et j’ai fini par me faire les poches sous les yeux parce que j’avais un air fatigué en permanence et les gens me disaient que j’étais malade. Et comme je suis hypocondriaque, je ne le supportais pas. Un pote m’a dit : "Tu sais, c’est une incision, on te retire la poche de graisse et voilà". J’ai fait la même année les cheveux et les yeux. Donc je vais faire l’émission de Ruquier et là, les gens ont dit : "Baffie a changé, on ne le reconnaît pas" », dévoile-t-il.

Une apparence qui aura, effectivement, surpris les spectateurs !

Chris Pratt fait une belle déclaration à son épouse

Chris Pratt est toujours aussi amoureux de Katherine Schwarzenegger, son épouse. Et il le prouve une fois de plus avec un très tendre message posté sur sa page Instagram, dans lequel il s’extasie devant le regard énamouré que lui porte sa femme.

« Regardez comme elle me regarde. Trouvez-vous quelqu’un qui vous regarde comme ça. Vous savez ? On s’est rencontrés à l’église. Elle m’a donné une vie splendide, une magnifique fille, et parfois, elle mâche tellement fort que je dois mettre mes écouteurs pour noyer le bruit, mais c’est ça l’amour. Elle m’aide pour tout. Et, parfois, j’ouvre un pot de cornichons. C’est notre accord », écrit-il, visiblement fou d’amour.

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger sont ensemble depuis 2018. Ils se sont mariés le 8 juin 2019, et sont les heureux parents d’une petite Lyla depuis août 2020.