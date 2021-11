3 novembre 2021

Millie Bobby Brown semble confirmer sa romance avec le fils de Jon Bon Jovi

Millie Bobby Brown a l’air bel et bien amoureuse de Jake Bongiovi. L’actrice de Stranger Things a, en effet, posté sur Instagram une photo un peu floue sur laquelle elle enlace et embrasse quelqu’un qui porte le même pull que le fils de Jon Bon Jovi, sur un selfie pris le même jour avec l’actrice.

Les premières rumeurs de romance entre l’actrice et le fils du chanteur remontent à cet été.

Attaquée par deux sangliers, Shakira déplore l’inaction des badauds

Shakira s’est retrouvée bien seule lorsque des sangliers l’ont attaquée en plein centre de Barcelone ! En effet, les deux animaux sauvages lui ont subtilisé son sac en septembre dernier dans un parc de la ville espagnole, et personne n’est venu à son secours.

« J’emmenais mon fils, Milan, se promener dans le parc et je lui ai acheté une petite glace. Nous nous sommes assis sur l’un de ces bancs et nous ne faisions que de nous occuper de nos affaires. Et puis deux énormes sangliers sont venus de l’arrière, ils nous ont tendu une embuscade et ont pris mon sac à dos ! Et j’étais genre : "Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu !" Je criais, parce qu’ils l’emportaient, avec mon téléphone dedans, mes clés de voiture, tout ! Comme s’ils pouvaient me comprendre ! Et les gens ne faisaient que regarder, ils n’ont rien fait », a-t-elle déploré auprès de Glamour UK.