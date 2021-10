Jeudi, la reine Elisabeth II est apparue tout sourire dans une vidéo de 24 secondes diffusée par le palais de Buckingham. Par visioconférence, la monarque a remis la médaille d’or de la poésie au poète anglais David Constantine, discutant avec lui par écrans interposés. Alors qu’elle a été mise au repos pour au moins deux semaines supplémentaires par ses médecins, la Queen est « en très bonne forme », a affirmé son Premier ministre Boris Johnson en marge du sommet du G20 à Rome dans une interview ce samedi.

🥇The 2020 winner of The Queen’s Gold Medal for Poetry, David Constantine, has been officially presented with his medal during a virtual Audience with The Queen.



David was joined at Buckingham Palace by the Poet Laureate Simon Armitage, who chairs the Poetry Medal Committee. pic.twitter.com/HWGUqkNCS1