29 octobre 2021

Britney Spears est (encore) en vacances

Alors que ses soucis semblent s’estomper et ne seront (on l’espère) bientôt plus qu’un lointain souvenir, Britney Spears prend du temps pour se ressourcer ! La popstar est en effet de nouveau partie en vacances, cette fois-ci sur « une île privée ».

« C’est sympa ici mais il fait beaucoup trop chaud », commente-t-elle sur Instagram en légende d’une photo d’elle sur le tarmac, et d’une vidéo où elle survole l’île en hélicoptère. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’endroit est véritablement paradisiaque !

Ed Sheeran et Elton John s’appellent tous les jours

Nolwenn Leroy est fan de Corinne Masiero

Pour Nolwenn Leroy, Corinne Masiero est une « punk » qui « fait du bien ». La chanteuse a révélé au micro de RTL qu’elle était fan de la comédienne, non seulement pour son rôle dans Capitaine Marleau, mais aussi pour son attitude qu’elle trouve rafraîchissante dans un monde sclérosé.

« Mais moi je l’ai adorée aussi aux César, parce que Corinne c’est une punk. Encore une fois, c’est quelqu’un qui va à fond dans ses prises de position et elle a ce mérite-là, justement dans une société, aujourd’hui, de plus en plus aseptisée, où on ne peut plus rien dire. On a l’impression que plus le temps passe et plus on revient en arrière. Corinne elle fait du bien parfois, justement là, sur une cérémonie très guindée. Et encore une fois, on n’est pas en train de juger ce qu’elle dit, ou ce qu’elle ne dit pas », explique-t-elle au journaliste.

Nolwenn Leroy sera ce soir dans Capitaine Marleau, aux côtés, bien entendu, de Corinne Masiero.