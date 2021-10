Il y aura une invitée de marque pour la toute dernière saison de Black-ish. La série de ABC a en effet recruté Michelle Obama, mais on ignore pour le moment les détails de sa participation. Ce que l’on sait, c’est que l’ex-première dame américaine jouera son propre rôle et qu’elle ne sera dans la série que pour un épisode.

« Je suis depuis longtemps une fan de l’esprit et du génie de Black-ish, et c’était un tel plaisir de participer à un épisode. J’ai hâte que vous puissiez tous le voir ! », a-t-elle posté sur Instagram en story.

Ce n’est pas la première fois que Michelle Obama apparaît dans une série télé, puisqu’elle était au générique de la sixième saison de Parks and Recreation, alors que son mari était encore président, en 2014.

Choisir sa fin

Il s’agira quoi qu’il arrive de la dernière saison pour Black-ish, qui tire donc sa révérence après huit ans de bons et loyaux services. C’est le créateur de la série, Kenya Barris, qui a choisi cette fin.

« De nos jours, il est rare de pouvoir décider de la fin de son émission, et nous sommes reconnaissants, avec ABC, de pouvoir faire de cette dernière saison exactement ce que nous avions espéré – et de le faire avec l’ensemble du casting qui revient pour clore ce chapitre avec nous de la bonne façon ! Cette série a changé ma vie de tant de façons et je suis si fier des conversations que nous avons entamées en cours de route », avait-il posté sur Instagram au moment où la chaîne avait signé la dernière saison du programme qui pourrait être diffusée courant 2022.