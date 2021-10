26 octobre 2021

Coldplay a déjà vendu plus d’un million de tickets pour sa tournée européenne

Être écolo, ça paie ! Coldplay, qui a récemment annoncé une grande tournée éco-responsable d’une quarantaine de dates dans le monde, a déjà vendu plus d’un million de tickets pour ses concerts en Europe ! Si vous aviez l’intention de vous y rendre, il faudra vous débrouiller pour trouver des places par vous-même car la plupart des revendeurs risquent de ne plus avoir quoi que ce soit : d’après le NME, la tournée Music of the Spheres est d’ores et déjà complète !

Un beau succès alors que l’industrie de la musique peine à se remettre de la pandémie.

Christina Milian est fan du chanteur Hervé !

La reine d’Angleterre est de retour au travail

Il faut beaucoup plus qu’une petite hospitalisation pour empêcher Elisabeth II d’assumer ses fonctions de monarque. Buckingham Palace a en effet fièrement partagé l’information selon laquelle la reine d'Angleterre est déjà de retour au travail. Et même si elle a dû se contenter d’un entretien en vidéoconférence avec les ambassadeurs Sud-Coréen et Suisse, elle est assez alerte et en forme pour apparaître souriante sur les images relayées par la BBC.

A 95 ans, la reine devrait reprendre les apparitions publiques dès la semaine prochaine, puisqu’il est prévu qu’elle mène une délégation royale lors de la conférence climatique COP26 à Glasgow.