19 octobre 2021

Snoop Dogg est accusé d’avoir posté une vidéo sur Instagram sans autorisation

Snoop Dogg est ciblé par une action en justice pour une vidéo postée sur son compte Instagram. D’après Billboard, le rappeur a partagé les images d’un manifestant, tentant d’escalader un immeuble de Manhattan qui abrite les bureaux de la banque JPMorgan Chase. Sauf que d’après FreedomNews.tv, l’artiste n’a pas les droits des rushes et il a diffusé une vidéo identique en tout point à celle créée par le site d’information… et en enlevant tous leurs crédits ! D’après la plainte, c’est Snoop Dogg lui-même qui poste la plupart des vidéos sur ses réseaux sociaux, il est donc directement responsable.

L’interprète de Drop It Like It’s Hot n’a pour le moment fait aucun commentaire sur l’affaire et la vidéo est toujours accessible sur son compte Instagram.

La demande en mariage de Travis Barker à Kourtney Kardashian sera retransmise à la télé

Si vous avez l’impression de ne pas avoir assez vu d’images de la demande en mariage de Travis Barker à Kourtney Kardashian, rassurez-vous : la star de la téléréalité a tout fait filmer pour les besoins de sa nouvelle émission. Ce moment romantique sera donc au cœur d’un des épisodes du programme, diffusé bientôt sur Hulu, d’après People !

« Puisqu’il s’agit des premières fiançailles de Kourtney, c’est bien sûr une histoire très importante. La majeure partie de sa famille était là pour célébrer. Deux des enfants de Travis étaient également présents. Ils ont profité d’un dîner privé et familial à l’hôtel », a déclaré une source à la publication, qui affirme que tous les préparatifs ont été filmés. Rendez-vous sans doute l’année prochaine pour découvrir les coulisses de l’événement.