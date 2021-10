11 octobre 2021

Alain Delon se refait une jeunesse avec son petit-fils

Quand tout va mal, rien de mieux qu’un séjour en famille pour se remettre en forme. Pour Alain Delon, qui a dû affronter coup sur coup les décès de ses amis Jean-Paul Belmondo et Bernard Tapie, deux morts qui l’ont beaucoup affecté, le bonheur, c’est Lino, son petit-fils !

Anouchka Delon, la fille de la légende du cinéma a partagé une photo très touchante de l’enfant avec son grand-père, sur laquelle on voit un Alain Delon très complice avec le bébé. S’il était apparu fatigué ces dernières semaines, le Guépard semble revigoré.

Drake fête les 4 ans de son fils

Adonis, le fils de Drake, a 4 ans, et pour le rappeur, c’est l’occasion de faire la fête. Sur Instagram, l’artiste a partagé une photo rare de l’enfant, qui apparaît tout sourire sur le cliché en noir et blanc. Sur une autre image, le rappeur a partagé des instantanés de la fête d’anniversaire, où on peut découvrir la passion de l’enfant pour les voitures de course. Son papa lui avait prévu une thématique Formule 1.