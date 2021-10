Karine Ferri va encore une fois rater Danse avec les stars, la suite. Alors qu’on la savait souffrante depuis la semaine dernière, l’animatrice a révélé les raisons qui la forcent à être absente de l’antenne pour la deuxième fois consécutive : elle a contracté le Covid-19. C’est ce qu’elle a confirmé sur Instagram, manifestement fatiguée, mais beaucoup moins que la semaine dernière !

« Cette semaine encore je ne serai pas à l’animation de Danse avec les stars, la suite… pour la seconde fois. Certains l’ont deviné, j’ai attrapé ce fichu virus, je suis donc chez moi à l’isolement mais je vais enfin "mieux" », a-t-elle confié.

Sur pied rapidement

Mais que les fans de Karine Ferri se rassurent : l’animatrice fait tout pour revenir sur le plateau ! Elle en a profité pour remercier toutes celles et ceux qui l’ont soutenue lors de cette épreuve, on l’imagine, très difficile.

« Les plateaux me manquent, les balades en forêt avec ma famille et mes chiens et les marches sur le sable me manquent aussi… Je suis également déçue d’avoir à annuler les séances de dédicaces de mon livre, alors qu’il vient tout juste de sortir (…) Mais voilà, il faut attendre encore quelques jours… Je pense à vous et à nos retrouvailles et j’ai hâte. Je vous remercie pour la bienveillance exprimée dans vos messages… Prenez bien soin de vous et de vos proches et à très vite », a-t-elle conclu en légende d’une photo où on peut la voir sur la plage, tout sourire – donc sans doute pas prise récemment…