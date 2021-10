6 octobre 2021

Dave Grohl réfléchit à changer la pochette de « Nevermind »

Dave Grohl a des idées pour changer l’artwork de l’album culte de Nirvana, Nevermind. Spencer Elden, qui est représenté bébé et nu sur la pochette du disque, fait en effet un procès au groupe, réclamant 150.000 dollars à chaque membre du groupe survivant, les héritiers de Kurt Cobain et la maison de disques (15 accusés au total).

« J’ai beaucoup d’idées sur la façon dont nous devrions modifier cette couverture, mais nous verrons ce qu’il se passera. Nous vous le ferons savoir. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose de bien », a révélé Dave Grohl au Sunday Times.

La réédition de l’album, pour ses trente ans, ne devrait cependant rien changer au contenu des chansons.

Britney Spears remercie son avocat

Enfin libérée de la tutelle de son père, Britney Spears peut remercier son avocat, Mathew Rosengart ! La star a d’ailleurs publié sur Instagram un long post dans lequel elle remercie celui qui a « aidé à changer (sa) vie », tout en évoquant l’absence de réaction de sa famille sur sa situation depuis 13 ans.

« Si l’un de vos amis est dans une maison qui semble vraiment petite depuis quatre mois… sans voiture… sans téléphone… pas même une porte pour avoir de l’intimité et que cet ami doit travailler environ 10 heures par jour 7 jours sur 7 et donner des tonnes de sang chaque semaine sans jamais avoir un jour de congé… Je vous suggère fortement d’aller chercher votre ami et de le sortir de là !!!!! », entame-t-elle, avant finalement de remercier Mathew Rosengart. « Heureusement, j’ai trouvé un avocat incroyable Mathew Rosengart qui a aidé à changer ma vie !!!! », conclut l’interprète de Toxic.