4 octobre 2021

Harry Styles explique le sens de son hit « Watermelon Sugar »

Harry Styles se produisait à Nashville ce vendredi, et il a confirmé, sur scène, le sens caché de sa chanson Watermelon Sugar. « C’est à propos de ce qui est doux dans la vie… et aussi à propos de l’orgasme féminin. Mais c’est différent, ce n’est pas très important », a-t-il lancé à la foule selon Billboard.

Interrogé précédemment par Zane Lowe, qui affirmait que la chanson évoquait « les joies d’un plaisir oral mutuel », l’ancien chanteur des One Direction avait botté en touche. « C’est de ça que ça parle ? Je ne sais pas », avait-il répondu.

Kylie Jenner vit son premier échec business

Kylie Jenner n’avait connu que le succès dans les affaires… mais vient de connaître son premier revers ! La star a en effet sorti Kylie Swims, sa marque de maillots de bain, et les retours des consommateurs sont plutôt salés !

« J’aimerais pouvoir vous les montrer sur moi, mais je ne peux pas, parce que c’est impossible », a révélé une TikTokeuse, qui ajoute « je ne pensais pas que le matériau serait si fin qu’on voit tout. On trouve de meilleurs maillots chez Target (une chaîne de discount américaine) », ainsi que l’a relevé USA Today. « Quand on sort quelque chose, on veut que les gens qui dépensent leur argent durement gagné aient un produit de bonne qualité. Le fait qu’on ait donné le feu vert à ça m’inquiète », explique une autre internaute.

Visiblement, Kylie Jenner a créé des maillots de bain… avec lesquels on ne peut pas se baigner ! « Je vais sûrement l’emmener en vacances, mais je ne me baignerai pas, parce qu’on voit au travers », explique une influenceuse beauté.

Un comble.