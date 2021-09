Un soutien inattendu ! Elton John a croisé Anne Hidalgo ce samedi après sa performance sur la scène du Champ-de-Mars lors du concert parisien organisé par Global Citizen. Après avoir salué la maire de Paris, Elton John lui a demandé : « Are you running for president ? » (« Vous vous présentez à la présidentielle ? ») « Yes » (« Oui »), a répondu Anne Hidalgo. « I vote for you » ( « Je vote pour vous »), a rétorqué la superstar britannique. Un échange insolite, rapporté par nos confrères de Paris Match.

Ce n’est pas la première qu’une star internationale apporte son soutien à une personnalité politique française. Dans les colonnes de Elle, cet été, Jane Fonda avait apporté son soutien à Sandrine Rousseau, alors candidate à la primaire écologiste. En 2017, George Clooney avait salué le « président charismatique » Emmanuel Macron !