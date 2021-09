28 septembre 2021

Angelina Jolie et The Weeknd se voient toujours

Que se passe-t-il exactement entre Angelina Jolie et The Weeknd ? L’actrice et le chanteur ne se sont encore jamais exprimés sur le sujet, mais ils dînent ensemble de plus en plus régulièrement. Depuis bientôt trois mois, la rumeur d’une romance entre les deux stars persiste et leur dernière soirée au restaurant ne fera pas taire les curieux.

D’autant que la star de Maléfique et l’interprète de After Hours semblent déjà avoir leur spot préféré. Samedi, ils se sont une nouvelle fois retrouvés au Giorgio Baldi, à Santa Monica en Californie, soit le même établissement où ils avaient été aperçus en tête-à-tête en juillet dernier. D’après E! News, s’ils sont arrivés séparément, c’est bien à la même table qu’ils étaient, dans une zone « privatisée ». Au bout de deux heures et demie, ils sont repartis ensemble, dans la voiture du chanteur.

Pete Doherty s’est fiancé

Freddie Highmore s’est marié

Bonne nouvelle pour la star de Good Doctor ! Freddie Highmore a confirmé s’être marié récemment. L’acteur arbore une bague à l’annulaire gauche depuis quelque temps et Jimmy Kimmel, qui le recevait dans son talk-show, lui a bien sûr posé la question. « Oui, c’est une bague de mariage. Oui, je me suis marié. C’est marrant. Chaque fois que je porte cette bague, les gens me demandent si je suis marié, donc je me suis dit que je devrais clarifier la situation », a répondu le comédien.

En revanche, il ne dévoilera pas le nom de l’heureuse élue… ni ne sautera d’excitation sur le canapé comme un certain Tom Cruise ! « Je sais que c’est ce que vous faites en Amérique. Mais je suis aussi heureux qu’un Britannique peut l’être et j’ai épousé une femme vraiment extraordinaire, donc oui, je me sens très heureux », a-t-il ajouté.